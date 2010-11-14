Як зв'язати три найбільші світові економіки?

Лідери 21 держави на саміті країн Азіатсько-тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) домовилися працювати над створенням зони вільної торгівлі, яка зв`язала б три найбільші світові економіки, – американську, китайську і японську.

Проте в документі, прийнятому за підсумками саміту, що пройшов в Йокогамі (Японія), зауважує Бі-бі-сі, не міститься конкретних кроків для досягнення цієї мети, оскільки у держав, що працювали над документом, різні погляди на протекціонізм і девальвацію національних валют.

США хочуть збільшити експорт, і вважають, що дешевий китайський юань заважає досягненню цієї мети. Проте голова КНР Ху Цзіньтао заявив, що будь-які зміни економічної політики країни можуть бути зроблені лише на користь Китаю.

Наступний саміт АТЕС, який повинен пройти у вересні наступного року, приймає Росія. Він відбудеться на острові Руський.