Зрада російського полковника - зручний привід відновити КДБ

Повідомлення про те, що працівник російської розвідки, який здав агентуру влітку цього року, перейшов на бік США, могло бути і навмисним витоком інформації, щоб виправдати велике переформатування в російській зовнішній розвідці. Про це пише кореспондент Радіо Свобода.

Шпигунський скандал цього літа, коли у США розкрили 10 російських шпигунів, засвідчив для багатьох, що Росія продовжує «холодну війну» проти Америки і через 20 років після її офіційного завершення. Тому експерти з нетерпінням чекали на продовження цієї історії.

Новий розділ почав писатися днями, коли російська газета «Коммерсант» повідомила, що дехто «полковник Щербаков» із Служби зовнішньої розвідки РФ нібито відкрив інформацію про російських нелегальних агентів в Америці. Критики СЗР тепер кажуть, що вона була погано організована, бо не звернула уваги на кричущо важливі обставини: як-от Щербаков не хотів проходити детектор брехні, а його дочка живе у США. Колишній офіцер КДБ Віктор Черкашин, який свого часу переманив на бік Радянського Союзу цінних американських інформаторів, говорить що ці факти мали бути враховані, як і те, що "голова відділу не повинен був мати доступ до інформації про таку кількість людей".

Проте військові експерти вказують на те, що шпигуни, яких вислали зі США, не дісталися до справді важливої інформації і що їхня присутність там була швидше показовою, психологічною потребою російського керівництва. Їм врешті й не висунули жодного звинувачення, яке було б пов’язане зі шпигунською діяльністю.

Натомість російські парламентарі вимагають відставки директора СЗР Михайла Фрадкова. Очікується, що його місце може посісти голова президентської адміністрації Сергій Наришкін, кадровий офіцер КДБ і людина, наближена до прем’єр-міністра Володимира Путіна.

В експертних колах заговорили про те, що тепер слід очікувати значної зміни у Службі зовнішньої розвідки. Експерти побоюються, що її знову, як і в радянські часи, можуть об’єднати з Федеральною службою безпеки, відтворивши таким чином радянську систему КДБ, яку було розділено в останні місяці існування СРСР і далі реформовано в Росії в часи єльцинської демократизації.