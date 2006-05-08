Призупинено будівництво Олімпійського стадіону в Пекіні

У Пекіні призупинено будівництво Олімпійського стадіону. Як повідомляє місцева преса, на місці будівництва знайдено стародавні імператорські поховання.

Могили знайшли ще в середині квітня. Імовірно, їм понад 500 років, зазначає радіостанція «Эхо Москвы».

З поховання дістали монети, кераміку і предмети з нефриту. Як це вплине на будівництво, поки що невідомо, але роботи заморожено.