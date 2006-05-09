У Берліні з’явиться пам’ятник закатованим під час війни циганам

Федеральний уряд Німеччини та Центральна рада народностей Сінті і Рома досягли домовленості про встановлення у німецькій столиці пам’ятного знака закатованим під час Другої світової війни циганам.

Як передає «Німецька хвиля», пам’ятник у вигляді фонтану постане у парку поблизу будівлі Бундестагу, повідомив міністр культури федеральної землі Берлін Бернд НОЙМАН. Вбивство у роки війни понад ста тисяч циган є найбільш масштабним злочином націонал-соціалістичного режиму після голокосту євреїв. У день річниці завершення Другої світової війни також стало відомо, що монумент пам’яті замордованих євреїв, який було відкрито рік тому у центрі Берліна, вже відвідали понад три з половиною мільйони осіб.