Голови держав обговорять в Санкт-Петербурзі розмноження тигрів

У Санкт-Петербурзі сьогодні відкривається Міжнародний форум з проблем збереження популяції тигра на Землі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Очікується, що в роботі "тигрового саміту" візьмуть участь голови урядів і міністри природи та екології з 13 країн, де мешкають тигри. Серед них - Таїланд, В`єтнам, Індія, Китай, Непал та інші.

Мета форуму - ухвалити рішення, необхідні для збереження популяції тигра та її подвоєння до 2022 р. - наступного року Тигра за східним календарем.