Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ вважає, що Молдова в наступні 25 років увійде до складу Румунії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на румунську газету Romania Libera.

"Існує перспектива в часі - 25 років - в якій Румунія і Республіка Молдова об`єдналися б", - наводить газета слова Президента Румунії.

"Кордони ЄС пройдуть Дністром, і демократичний розвиток у регіоні послужить стимулом і для інших країн - таких як Україна - спрямуватися в ЄС. Через 25 років Балкани стануть частиною ЄС і НАТО", - заявив Т.БЕСЕСКУ.

Раніше Президент Румунії наголошував, що ніколи не підпише з Молдовою договір про кордон. "Хто собі може уявити, що глава Румунської держави підпише договір, який би узаконював Пакт "Ріббентропа-Молотова"? Тільки той, хто своїм розумом не доходить до того, що означає відповідальність глави Румунської держави", - заявив Т.БЕСЕСКУ торік.

Молдова залишається єдиною країною, що є сусідами з Румунією, з якою Бухарест відмовляється підписати базовий договір. За даними адміністрації румунського Президента, загальна протяжність молдавсько-румунського кордону становить 681,3 км. Дані Прикордонної служби Молдови вказують, що молдавсько-румунський кордон майже на три кілометри довше.