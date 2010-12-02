Росія забороняє гастарбайтерам працювати в роздрібній торгівлі

Уряд РФ заборонив використовувати з наступного року іноземних працівників у роздрібній торгівлі алкоголем, ліками, торгівлі на ринках і в наметах, а також у роздрібній торгівлі поза магазинами, зазначається в постанові уряду "Про встановлення на 2011 рік дозволеної частки іноземних працівників, який використовують господарюючі суб`єкти, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та в галузі спорту".

"Уряд Російської Федерації ухвалює встановити на 2011 рік дозволену частку іноземних працівників у сфері роздрібної торгівлі у розмірі 0% загальної чисельності працівників, яких використовують зазначені господарюючі суб`єкти", - повідомляється на сайті уряду.

Усім господарюючим суб`єктам, які працюють у перерахованих сферах, наказано привести чисельність працівників-іноземців у відповідність з цією постановою до 1 січня 2011 року.