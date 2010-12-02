У Єгипті акула покусала українця

У результаті нападу акули на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх чисельні поранення ніг отримав громадянин України, який був госпіталізований до місцевої лікарні.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

На даний час стан постраждалого є задовільним. За словами О.ДИКУСАРОВА, 2 грудня його виписано з лікарні і сьогодні він планує повернутися в Україну.

Усі витрати на госпіталізацію та надання медичної допомоги громадянину України були покриті за рахунок страхової компанії.

За даними Посольства України у Єгипті, з 2 грудня на усіх пляжах Шарм-еш-Шейха заборонено купання до отримання додаткових гарантій безпеки для туристів.