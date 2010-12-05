Wikileaks: за хакерською атакою на Google стоїть член політбюро КПК

Китайська влада організувала масштабну хакерську атаку на пошукач Google рік тому, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на сайт Wikileaks.

У звітах американських дипломатів, оприлюднених на сайті Wikileaks, повідомляється, що в усьому винен член політбюро компартії Китаю, ім`я якого не назване. Він заніс своє ім`я в пошукача і залишився незадоволений якістю статей, в яких його критикували.

Представники Google офіційно заявили, що у середині грудня 2009 відбулася хакерська атака на поштовий сервіс компанії і злам електронних поштових скриньок китайських правозахисників. Google заявила, що атака була "продуманою і цільовою" і була проведена з Китаю. Інцидент з атакою хакерів, а також незгода компанії з жорсткою цензурою, яка діє щодо інтернет-ресурсів у КНР, призвели до закриття сайту Google в Китаї. Проте пошуковий сервер продовжив роботу англійською і китайською мовами з Гонконгу, уточнює РІА "Новости".

За даними Associated Press, китайська влада 1 грудня блокувала доступ до ресурсу WikiLeaks.