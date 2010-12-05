Янукович привітав короля Таїланду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав королю Таїланду Бхуміпону АДУЛЬЯДЕДЖУ привітання з днем народження.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Упродовж усіх років правління Ви незмінно спрямовували свій час, енергію, знання та досвід для реалізації ініціатив, покликаних забезпечувати добробут свого народу і сталий розвиток Таїланду”, - зазначив Президент України.

Він підкреслив, що “сьогодні між Україною та Королівством Таїланд існують дружні конструктивні зв`язки й активно розвивається співпраця у різних сферах. Сподіваюся, що за Вашої підтримки українсько-тайські відносини в недалекому майбутньому вийдуть на якісно новий рівень співробітництва на благо народів наших держав”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав королю Таїланду міцного здоров`я, довгих років життя, благополуччя і радості в родині, а також миру, єдності та процвітання дружньому тайському народові.