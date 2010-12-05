ООН закликала країни світу виділити додатково понад 650 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Афганістану, повідомляє Газета.Ru .

Представник відомства ООН з допомоги у надзвичайних ситуаціях Кетрін БРЕГГ заявила, що допомога має надаватися на основі «гуманності, неупередженості і нейтралітету» і досягати більшого числа людей.

За оцінками ООН, більш як 7 мільйонам жителів Афганістану загрожує голод. Організація Червоного хреста нещодавно попередила, що гуманітарна ситуація в країні погіршується.

Ряд міжнародних організацій раніше піддавав владу Афганістану критиці за неефективне використання коштів, що виділяються як допомога.