WikiLeaks: НАТО склало план захисту Балтії на випадок війни

Згідно з новими матеріалами, розміщеними на сайті WikiLeaks, в січні 2010 р. держсекретар США Хіларі Клінтон і представники держав НАТО підписали "план дій у надзвичайних обставинах", створений для захисту Польщі.

У нього також були включені і три балтійські республіки - Естонія, Литва і Латвія, які передбачалося захистити від Росії. Відповідно до плану, у разі військового конфлікту з Росією до регіона будуть направлені дев`ять дивізій Північноатлантичного альянсу - з`єднання із США, Великої Британії, Німеччини і Польщі, передає Бі-бі-сі з посиланням на британські ЗМІ.

План дій із захисту Балтії був відображений у листуванні американських дипломатів, яке потрапило в розпорядження WikiLeaks.