Саакашвілі: Грузія зможе експортувати до Європи чисту енергію

Грузія незабаром буде здатна стати експортером чистої енергії до Європи, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі в Канкуні (Мексика) на 16-й Міжнародній конференції щодо зміни клімату. Про це повідомляють грузинські журналісти з Канкуна.

За твердженням президента, Грузія готова взяти участь у заходах щодо зміни клімату і навіть здатна стати "модельною країною" в цій галузі.

"Грузія може перетворитися на карбонейтральну країну, яка розвивається на засадах чистої енергії. Наша країна має потенціал для вироблення оновлюваних енергоресурсів та їх експорту в європейські країни через Туреччину, що дозволить Грузії з часом трансформуватися в широкомасштабного експортера чистої енергії до Європи", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

За словами М.Саакашвілі, "Грузія, хоч і невелика країна, але вона здатна неабияк вплинути на вирішення проблеми, особливо в регіоні".

"Нам вдалося сформувати дружнє інвестиційне середовище, яке забезпечило приток мільярдів доларів у програму освоєння оновлюваних енергоресурсів, і особливо - в розвиток гідроелектроенергії. Результат нашого швидкого прогресу виражається в тому, що понад 80% виробництва електроенергії в Грузії припадає на оновлювані джерела", - поінформував М.Саакашвілі учасників конференції.