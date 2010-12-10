Екзит-пол на виборах Президента Білорусі проведуть українські соціологи

Екзит-пол на виборах Президента Білорусі 19 грудня за замовленням білоруського державного телеканалу "ОНТ" проводитиме соціологічна компанія TNS Україна.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

"На репутації TNS Україна є плямка, і пов`язана вона саме з виборчими кампаніями. Наприкінці 2009 року один з кандидатів у президенти Сергій ТІГІПКО звинуватив цю компанію у фальсифікації досліджень і навіть виграв судову справу проти неї, довівши, що 40% опитаних відповідали інтерв`юерам не те, що було вказано в анкетах", - повідомляє Єврорадіо.

Білоруський соціолог Олег МАНАЄВ сумнівається в тому, що українська компанія зможе отримати на виборчих дільницях об`єктивні дані. "Вони не знають докладно, що тут і як. ЧУРИЛОВ (керівник TNS Україна Микола ЧУРИЛОВ — УНІАН) у своїх останніх інтерв`ю сказав, що здивувався та навіть злегка був шокований, коли дізнався, що в нашій країні є дострокове голосування", - сказав О.МАНАЄВ.

Білоруський соціолог також звернув увагу на те, що Taylor Nelson Sofres (TNS) є великою міжнародною мережею на кшталт мережі Гелапа. "Тільки Gallup є №1 на планеті Земля з проведення опитувань громадської думки, а TNS спеціалізується на маркетингових дослідженнях. Але вони, можливо, не зовсім прорахували, як їм можуть організувати сам процес опитування, і, найголовніше - що може відбутися при публікації результатів опитування", - пояснив він.

Водночас, на думку О.МАНАЄВА, керівник TNS Україна М.ЧУРИЛОВ має репутацію, яка дозволяє сподіватися на сумлінність опитувань. Хоча, за його словами, важко буде зробити об`єктивні оцінки, оскільки під час дострокового голосування екзит-поли не проводяться. Крім того, соціолог не виключив можливість коригування результатів екзит-полу, оскільки його результати будуть оголошуватися на державному телеканалі. "І тут виникає питання - як Микола ЧУРИЛОВ та члени його команди будуть на це реагувати? Скажуть вони "Ні!" в Мінську або при поверненні в Києві, чи спокійно покладуть гонорар в кишеню та з`їдуть мовчки?", - запитав соціолог.

Між тим М.ЧУРИЛОВ повідомив Єврорадіо, що два тижні тому у Білорусі вже було проведено попереднє опитування за участю 1500 осіб. Згідно з його результатами, Олександр ЛУКАШЕНКО отримує 55,1% підтримки, Андрій САННИКОВ - 5%, Володимир НЕКЛЯЄВ - 4,4%, Ярослав РОМАНЧУК - 1,7%. Всіх інших кандидатів готові підтримати менш за 0,5% респондентів, ще 7,1% опитаних планують голосувати проти всіх кандидатів, 4,4% відмовилися відповідати на запитання та 16,9% - ще не визначилися зі своїм вибором.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента Білорусі відбудуться 19 грудня. У виборчій кампанії беруть участь 10 кандидатів.

Довідка УНІАН. TNS в Україні є представником світового лідера - компанії TNS - в галузі маркетингових досліджень "на замовлення". Консультанти TNS, які є експертами у різних секторах ринку, надають якісну маркетингову інформацію і володіють інноваційним досвідом проведення маркетингових досліджень.

Україна є однією з 75 країн, де працює TNS. З осені 2008 року TNS входить до складу Kantar Group, дослідницького підрозділу світового рекламно-комунікаційного холдингу WPP. У лютому 2009 року в рамках стратегічного переформування компаній Kantar Group було оголошено про об’єднання дослідницьких компаній TNS і Research International з метою формування найбільшої світової компанії в галузі досліджень "на замовлення" під брендом TNS. З 23 серпня 2009 року компанія TNS в Україні має ексклюзивне право на використання методик як TNS, так і Research International.

TNS в Україні є експертом у таких галузях: медіа дослідження; дослідження нових продуктів та інновацій; дослідження бренду і комунікацій, іміджу марок і компаній; дослідження роздрібної торгівлі, поведінки і мотивації покупців; Stakeholder Management.