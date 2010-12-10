Медведєв заспокоїв Лукашенка: рідні сваряться – лише тішаться

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про нормалізацію відносин з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це О.ЛУКАШЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Москві.

Він відзначив, що вчора за спільною вечерею Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «Рідні сваряться – лише тішаться».

«Ви не засмучуйтесь… Я в Мінську про це сказав: знову ви не слухаєте білоруське телебачення і радіо. Всі в Росії дивитеся не ті канали. Я ж сказав – марно хтось потирає руки за спинами президентів Білорусі і Росії, радіючи. Не радійте – як несподівано наші взаємини зіпсувалися, так несподівано для багатьох вони і нормалізуються», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він відзначив, що сторони напружено працювали над угодами, які було укладено вчора. (9 грудня у Москві глави держав - членів Митного союзу підписали документи, які завершили формування нормативної бази Єдиного економічного простору – УНІАН.)

О.ЛУКАШЕНКО також підкреслив, що якщо в майбутньому сторони «посваряться», то буде знайдено час, щоб «помиритися».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня на прес-конференції для російських журналістів Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО зробив ряд жорстких заяв на адресу російського керівництва, розкритикував енергетичну політику Росії, а також рішення РФ про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

3 жовтня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ в своєму відеоблозі заявив, що керівництво Білорусі використовує антиросійську риторику.

25 листопада в інтерв`ю французькій газеті Figaro О.ЛУКАШЕНКО заявив, що білорусько-російські відносини не погіршувалися.