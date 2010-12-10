СНД вітає обрання України головуючою в ОБСЄ у 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у рішенні Ради глав держав СНД, ухваленому сьогодні у Москві.

«Вітати обрання України головуючою в ОБСЄ у 2013 році і висловити підтримку з боку всіх держав - учасників СНД активній ролі українського головування в ОБСЄ», - йдеться у документі.

Також глави держав Співдружності високо оцінили підсумки головування Казахстану в ОБСЄ, включаючи проведення історичного саміту ОБСЄ і ухвалення Астанинської ювілейної Декларації «На шляху до спільноти безпеки», націлених на підвищення ефективності Організації. У рішенні Ради наголошується, що важливу роль у забезпеченні успіху головування зіграла колективна підтримка з боку держав - учасників СНД.

Також лідери СНД підтримали ініціативу Казахстану використовувати майданчик ОБСЄ для обговорення шляхів подолання глобальної фінансово-економічної кризи і зміцнення загальної безпеки на просторі ОБСЄ та СНД через просування євразійської інтеграції.

Крім того, було ухвалене рішення погоджувати позиції і здійснювати взаємодії держав - учасників СНД у рамках ОБСЄ з питань, що становлять спільний інтерес.