У Румунії перепоховали Чаушеску

Рештки румунського президента Ніколае Чаушеску та його дружини Олени перепоховають на бухарестському військовому кладовищі Генча. Як повідомляє BBC News, покійних поховано в одній могилі. Раніше могили були приблизно за 20 метрів одна від одної.

Ексгумація рештків подружжя Чаушеску відбулась у липні ц.р. за наполяганням Мірчі Опрана - чоловіка померлої в 2006 році їх доньки Зої. Опран і син Чаушеску Валентин, якому зараз 62 роки, домоглися в апеляційному суді Бухареста проведення експертизи ДНК покійних, щоб упевнитися в приналежності поховань.

У грудні 1989 року румунського диктатора і його дружину схопили при спробі втечі з країни під час антикомуністичного перевороту і розстріляли після короткого судового процесу. Родичам Чаушеску тривалий час відмовлялися повідомити місце поховання тіл страчених.

Експертиза ДНК була завершена в листопаді 2010 року і підтвердила приналежність решток.