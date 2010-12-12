Обама обговорив з керівництвом Туреччини і Мексики депеші WikiLeaks

У суботу президент США Барак Обама подзвонив прем`єр-міністрові Туреччини і президентові Мексики для того, щоб обговорити "гідні жалб дії" сайту WikiLeaks, повідомляє Бі-бі-сі.

Обама заявив, що оприлюднені сайтом американські дипломатичні депеші не повинні зашкодити двостороннім відносинам між країнами.