Міністр не впорався з хаосом на дорогах

Міністр транспорту Шотландії Стюарт СТІВЕНСОН подав у відставку під пресом критики за нездатність справитися з хаосом в країні через аномально сувору навіть для північної території зими.

Як передає Бі-бі-сі, зима в Шотландії холодніша, ніж на півдні країни. Снігу тут більше, і температури нижчі. Зі снігопадами, які обрушилися на регіон ще в кінці листопада, транспортна інфраструктура не може впоратися до цих пір. Погодні умови на території Шотландії залишаються вельми складними, тоді як на решті території Великобританії зимові морози і снігопади змінилися відлигою.

Через намети і обмерзання трас в Шотландії виникли перебої з постачанням бензину, багато шкіл залишаються зачиненими протягом кількох тижнів, періодично виникають перебої в роботі аеропорту Едінбурга.

Найбільші проблеми виникли у місцевої влади минулого понеділка, коли на регіон обрушилися нові снігопади. Десятки людей були блоковані на трасах, і їм довелося ночувати в автомобілях. Міністерство оборони Великобританії за узгодженням з міською владою шотландської столиці направило до Едінбурга військовослужбовців для прибирання снігу біля важливих соціальних об`єктів, таких як лікарні, медичні центри, аптеки, магазини.

Хоча на міністра із звинуваченнями обрушилися представники опозиційних партій місцевого парламенту, глава виконавчої влади і лідер Шотландської національної партії Олексій САЛМОНД прийняв відставку свого міністра "з величезним жалем".

"Я чудово розумію причини вашого відходу, але, чесно кажучи, я вважаю несправедливим, що ви зіткнулися з цими проблемами. Ви працювали над тим, щоб транспортна мережа була готова до зими. І вона справлялася до минулого понеділка", - написав керівник в у листі- відповіді С.СТІВЕНСОНУ.

Сам міністр також висловив жаль з приводу того, що не зумів впоратися з ситуацією.