Нємцов побачив загрозу фашизму в Росії

Правоохоронні органи РФ борються з «демократами», а не нацистськими угрупуваннями.

Таку думку УНІАН висловив голова республіканської партії Росії Володимир РИЖКОВ.

За його словами, ситуація в Росії різко загострюється.

«Ми бачимо, що влада практично не контролює ситуацію в країні. Наприклад, випадок із станицею Кущевською, де вирізали 12 осіб, у тому числі маленьких дітей, і з`ясувалося, що в насильстві брали участь судді, прокурори, міліція... Вчорашні події в Москві, коли кілька тисяч фанатів і нацистів громили центр Москви, а міліція розбігалася і до цих пір не може заарештувати організаторів, доводить, що ситуація виходить з-під контролю», - сказав опозиціонер.

Він підкреслив, що головна вимога російської опозиції – це відставка чинної влади і проведення вільних виборів.

За його словами, «вчора вийшли з вимогою «Геть ментів!», тому що міліція не змогла знайти вбивців уболівальника – там безпосередня провина правоохоронних органів. Друга частина -націоналісти, який йшли з гаслом «Росія для росіян».

«Це гримуча суміш, і за це провину несе влада тому, що правоохоронні органи не ловлять вбивців. А органи, які повинні боротися з екстремізмом, в основному борються з демократами, а не нацистськими угрупуваннями, які процвітають в Москві», - вважає В.РИЖКОВ.

У свою чергу один з лідерів руху «Солідарність» Борис НЄМЦОВ підкреслив, що причина конфлікту в тому, що після вбивства фаната «Спартака» Єгора Свиридова потенційних злочинців затримали, але потім відпустили.

«Більшість фанатів вважають, що відпустили за гроші. Корупціонери в правоохоронних органах спровокували фанатів, а далі прийшли націоналісти і почали кричати, чортзна-що», - сказав він.

Б.НЄМЦОВ вважає, що в цій ситуації ОМОН не міг навести лад.

«Це загроза фашизму – це очевидно і дуже небезпечно. Сподіваюся, що ми розберемося з ПУТІНИМ, що б він фашистів не провокував», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора в центрі Москви російські націоналісти побили кількох вихідців з Кавказу і Середньої Азії. Пізніше відбулися зіткнення з ОМОНом.