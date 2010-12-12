Масові антикомуністичні акції почалися в Кишиневі

У Молдові почалися масові антикомуністичні акції. Сьогодні в центрі Кишинева за участю більш як тисячі осіб пройшов перший із запланованої серії антикомуністичних мітингів, організований цивільним форумом "За Європу", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Учасники акції виступають проти повернення до влади Партії комуністів Молдови і створення лівоцентристської коаліції Партії комуністів з Демократичною партією Молдови.

Мітинговці заявили, що мають намір проводити акції в Кишиневі періодично до створення в парламенті демократичної проєвропейської правоцентристської коаліції за участю Ліберально-демократичної, Ліберальної і Демократичної партій.

Учасники мітингу в Кишиневі заявили, що за підсумками дострокових парламентських виборів від 28 листопада близько 60% громадян проголосували проти Партії комуністів, за партії, що входять до нинішнього правлячого альянсу, закликавши Демократичну партію не вступати до альянсу з комуністами і створити правоцентристську коаліцію.

Правляча коаліція в Молдавії має бути створена до 28 грудня 2010 р. До нового парламенту Молдавії пройшли чотири партії, при цьому Партія комуністів матиме в 101-місному парламенті 42 депутатських мандата, Ліберально-демократична партія - 32, Демократична партія - 15, Ліберальна партія - 12. Можливим є формування лівоцентристської коаліції "За Молдову" за участю Партії комуністів і Демократичної партії Молдавії або відновлення Альянсу за європейську інтеграцію за участю Ліберально-демократичної, Демократичної і Ліберальної партій.

Створення коаліції залежить від вибору, який зробить Демократична партія.