Міліція наперед знала про провокації в Москві

Московська міліція наперед знала про підготовку провокації на Манежній площі 11 грудня і підготувалася до них, заявив в ефірі телекомпанії "НТВ" начальник столичного ГУВС Володимир Колокольцев.

"Така інформація у нас була. І практично нами були задіяні всі сили і засоби, щоб локалізувати всі ці прояви", - наводить його слова Бі-бі-сі.

"Звісно ж, не можна дивитися "крізь пальці" на такі події" - додав він.

Відповідаючи на запитання, чому міліція наперед не відвернула саму акцію, генерал зазначив, що "коли по п`ять, по 10, по 20, по 30 учасників проходили у бік Манежної площі, у нас просто не було правової можливості цих людей затримувати".

При цьому Колокольцев наголосив, що дії міліції, зокрема ОМОНу, були адекватними як на Манежній площі, так і на кілька днів раніше, коли група уболівальників перекрила Ленінградський проспект.