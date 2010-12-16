Половина болгарських послів - колишні радянські розвідники

Уряд Болгарії добиватиметься усунення від роботи своїх послів, які раніше були співробітниками місцевого КДБ (Комітет за държавна сигурност). Про це на прес-конференції в середу заявив міністр закордонних справ країни Микола Младенов, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За його словами, уряд проситиме президента Болгарії Георгія Пирванова провести детальну перевірку 45 послів і кількох інших дипломатів, які ймовірно служили в КДБ.

Міністр назвав абсолютно неприйнятним той факт, що майже половину з 114-ти болгарських зарубіжних представництв досі очолюють колишні радянські розвідники. До таких посольств, зокрема, входять болгарські дипмісії в Лондоні, Берліні, Римі, Лісабоні, Мадриді, Москві, Пекіні, Токіо, Афінах, Амстердамі й Копенгагені.

Reuters повідомляє, що в 2006 році Софія розсекретила архіви КДБ з іменами співробітників, але це ніяк не вплинуло на кар`єру тих з них, хто досі перебуває на держслужбі.

Пізніше список з іменами 192-х колишніх розвідників, які працювали за кордоном, потрапив в інтернет. Ще 26 осіб до списку не потрапили, оскільки на той час уже померли. 88 його фігурантів досі працюють у болгарському МЗС, зокрема 33 постійних посла, вісім тимчасових послів і чотири генеральних консули.

Младенов пообіцяв розробити законопроект, що забороняє таким людям в майбутньому мати посади на держслужбі.

Вперше відкриття документів болгарського КДБ відбулося 1997 року, і відтоді були оприлюднені тисячі імен колишніх агентів або співробітників організації.