Через корупцію звільнено всю морську адміністрацію Грузії

Усі співробітники Департаменту морської адміністрації Грузії звільнені з посад, а інформацію, яка свідчить про неохайність її керівництва і персоналу, передано до Генеральної прокуратури, повідомила журналістам міністр економічного розвитку Грузії Віра Кобалія.

За її словами, які наводить РосБізнесКонсалтинг, таке рішення було ухвалене, після того, як Європейський союз наклав заборону на участь моряків з грузинськими дипломами в мореплаванні на тих судах, які входять до портів країн ЄС.

Як зазначила В.Кобалія, одержану після спеціальної перевірки інформацію передано до прокуратури, яка вивчить і проаналізує діяльність морської адміністрації Грузії в останні роки. "Нас цікавлять всі вчинені в цій організації злочини, про наявність яких доводиться говорити не без підстав", - наголосила міністр.