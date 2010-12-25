Батько вбив доньку за зв'язок з Аль-Каїдою
00:23, 25 грудня 2010Світ
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Повідомлення з Іраку
В Іраку чоловік зізнався поліції, що вбив свою доньку-підлітка після того, як дізнався, що вона була завербована "Аль-Каїдою", повідомляє Бі-бі-сі.
За його словами, донька повинна була стати смертницею.
Батько зізнався у вбивстві поліцейським, які прийшли встановити місце перебування дівчини.
Поліція, як повідомляється, мала інформацію про зв`язки убитої з бойовиками.
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