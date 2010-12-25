Дохід Wikileaks перевищив ?1 млн.

Згідно з відомостям фонду, який управляє рахунками Wikileaks, дохід організації, що оприлюднила цього року більше 250 тисяч секретних телеграм американських дипломатів, перевищив в 2010 році ?1 млн., повідомляє Газета.ру з посиланням на Wall Street Journal.

Усі кошти одержані в результаті добровільних пожертвувань від приватних осіб з різних країн світу.

Витрати Wikileaks, за даними організації, склали ?380 тисяч, проте деякі рахунки ще не сплачені. Переважно кошти йдуть на комп`ютерне устаткування, оплату інтернету і поїздки співробітників Wikileaks.

Фонд відзначає значне зростання переказів після публікації секретних телеграм. У зв`язку з цим було ухвалено почати виплачувати деяким працівникам Wikileaks, зокрема засновникові проекту Джуліану Ассанжу, зарплату. Дохід Ассанжа, згідно з цим рішенням, у 2010 році склав ?66 тисяч.

Для порівняння фонд наводить дані, згідно з якими керівники Greenpeace одержують приблизно ?5500 у місяць.