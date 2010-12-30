Газпром: не можна прогнозувати, якими будуть відносини з Україною

Вартість будівництва газопроводу "Південний потік", яка оцінюється в 15 мільярдів євро, є виправданою, якщо пригадати втрати "Газпрому" від транзитної кризи з Україною у розмірі 2 мільярдів євро, вважає офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

"За 20 днів січня 2008 року припинення постачань через Україну ми втратили 2 мільярди євро. Це ті гроші, які ми не одержали. Кажучи про те, дорого чи дешево, 15 чи не 15 мільярдів євро за "Південний потік", треба розуміти, для чого ми це робимо. Ми робимо це для того, щоб таких проблем не було", - сказав він в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Він зазначив, що, хоча нині з Україною добрі відносини, не можна прогнозувати, якими вони будуть надалі. "Це економічно обгрунтовано", - сказав С.КУПРІЯНОВ про будівництво "Південного потоку".

За даними на кінець листопада, вартість будівництва газопроводу "Південний потік", який передбачається прокласти з Росії до Європи через дно Чорного моря, орієнтовно складе близько 15,5 мільярдів євро.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає будівництво «Південного потоку» способом впливати на українську владу. Про це він заявив в інтерв`ю телеканалам “Інтер”, ICTV і “Україна” 24 грудня. «Ми ведемо дуже непрості переговори, запропонувавши український проект модернізації української газотранспортної системи замість будівництва “Південного потоку”». На його переконання, якщо «Росія і Європейський Союз погодяться на український варіант модернізації української ГТС, «Південний потік» відпадає сам по собі».

Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ у розмові з журналістами наголосив, що Україна розглядає «Південний потік» виключно як політичний проект. «Ми представили проект, який у 10 разів дешевший порівняно з «Південним потоком», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

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Проект "Південний потік" реалізується в цілях диверсифікації маршрутів постачань природного газу європейським споживачам і передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи. Передбачається, що потужність "Південного потоку" нарощуватиметься поступово і досягне 63 мільярдів кубометрів в рік. Планується, що морська ділянка газопроводу пройде через дно Чорного моря до узбережжя Болгарії. Його загальна довжина складе близько 900 кілометрів, максимальна глибина - більше двох кілометрів.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди. Зведене ТЕО планується підготувати до лютого 2011 року. Терміном запуску газопроводу називався грудень 2015 року, проте в листопаді головою правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР повідомив, що це може відбутися на чотири місяці раніше - в серпні 2015 року.