Янукович вважає будівництво «Південного потоку» шантажем України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що будівництво Росією газопроводу «Південний потік» було розпочато, в тому числі, й з метою впливу на українську владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”, яке було оприлюднене 24 грудня.

«Ми ведемо дуже непрості переговори, запропонувавши український проект модернізації української газотранспортної системи замість будівництва “Південного потоку”. Це неприємне питання для Росії, і воно неприємне для України з точки зору того, що нам це дуже невигідно, щоб будь-які обсяги газу йшли в обхід території України. Ми повинні створити всі умови, надати всі гарантії – і технічні, і політичні – і Росії, і Європейському Союзу, що Україна надійний транзитер», - пояснив ситуацію Президент, наголосивши, що Україна у цьому процесі намагається бути переконливою.

«Тому ця боротьба йде, і я скажу, що вона непроста. Це боротьба реальна, конкретна, але ми з відкритим забралом пішли. З першої хвилини я сказав тоді публічно: якщо це спосіб шантажу, впливу на Україну, щоб держава в деяких питаннях пішла назустріч… Ми це розуміємо. У політичних відносинах іноді такі прийоми бувають. Але це розпочалося до нас. Це було ще при попередній владі… Це виклик, на який довелося відповідати нам», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, якщо «Росія і Європейський Союз погодяться на український варіант модернізації української ГТС, «Південний потік» відпадає сам по собі».

«Ми модернізуємо частину наших газопроводів, які йдуть Півднем України, і ми отримаємо близько 35 млрд. додаткових можливостей прокачування газу», - заявив глава держави, водночас, наголосив, що, що без ЄС такий проект неможливий.