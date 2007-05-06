Французи ще не знають, хто президент Франції, а бельгійці вже знають

Перемогу на президентських виборах у Франції отримує Ніколя Саркозі, повідомила бельгійська радіостанція "Бель. Ер-те-ель". За попередньою інформацією кореспондентів радіостанції, лідер правлячої право-консервативної партії Союз за народний рух Саркозі набрав 53% голосів виборців.

Згідно з раніше оприлюдненими опитуваннями, Саркозі був фаворитом перегонів за Єлісейський палац і впевнено випереджав соціалістку Сеголен Руаяль.

Французькі ЗМІ, згідно із законодавством, не можуть публікувати дані екзит-полів. Проте охочі можуть дізнаватися дані через франкомовні сайти в Бельгії і Швейцарії.