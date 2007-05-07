Франція має нового президента
Сеґолен обіцяє повернутися
|Саркозі. Фото AP/Yahoo!
Результати підрахунку більшості бюлетенів після другого туру голосування виявили, що пан Саркозі набрав 53% голосів.
Я буду президентом усієї Франції, я буду голосом кожного француза, - сказав Ніколя Саркозі і заявив, що результати голосування засвідчили бажання залишити минулі звички позаду та поновити повагу до праці, влади і моралі.
Пан Саркозі заявив, що Франція тапер буде надійним партнером для Європи. Він також звернувся до Сполучених Штатів, пообіцявши американцям, що Франція буде справжнім другом.
Президент Буш зателефонував з Вашингтона кількома хвилинами після оголошення перемоги, щоб привітати його.
Тим часом в таборі соціалістів Сеґолен Руаяль визнала поразку, але сказала, що висока активність засвідчила відродження демократії у Франції і пообіцяла відродити ліві сили після цієї їхньої вже третьої поспіль поразки на президентських виборах.
Недільний раунд голосування був позначений надзвичайно високою активністю виборців.
Вибори супроводжувалися виборчою кампанією, яку називають найзапеклішою в сучасній політичній історії Франції.
Пані Руаяль стверджувала, що пан Саркозі, який має репутацію відвертого прихильника жорстких дій, не підходить на президентську посаду через його брутальність.
Пан Саркозі – колишній міністр внутрішніх справ заявляв, що його суперниця надто емоційна і замало знає про міжнародні справи, щоб виконувати обов’язки президента.