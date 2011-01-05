Президент Польщі не приїде до Росії доки не закінчене розслідування

Президент Польщі Броніслав Коморовський хотів би приїхати до Смоленська і вшанувати пам`ять загиблих в Смоленській катастрофі на річницю трагедії, але перед цим необхідно з`ясувати причини катастрофи президентського Ту-154, заявив Газеті Виборчій радник президента Томаш Наленч.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що президент Польщі приїде до Смоленська 10 квітня 2011 року.

"Можу уявити собі і такий сценарій розвитку подій, за якого цей візит може не відбутися", - наводить слова радника РІА "Новости".

За його словами, те, як вшанувати пам`ять жертв Смоленської катастрофи, великою мірою залежатиме від їх родичів.

Візит Коморовського, зазначає Наленч, відбудеться за умови, якщо до цього Польща домовиться з Росією щодо спільної доповіді про причини катастрофи Ту-154.

"Немає стовідсоткової впевненості (що візит відбудеться). Дуже багато залежатиме від того, як ітиме робота над доповіддю про катастрофу", - наголосив Наленч.