80% французів ходять на роботу із задоволенням (опитування)

Більшість французів ходять на роботу із задоволенням, незважаючи на економічні труднощі.

Як повідомляє AFP, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS-Sofres-Logica для тижневика Pèlerin.

Згідно з опублікованими у вівторок результатами опитування, 80% французів ходять на роботу із задоволенням «достатньо часто» (28%) або «щодня чи майже щодня» (52%).

При цьому тільки 18% опитаних заявили про зворотне.

Для третини французів (34% опитаних) робота є синонімом «особистої самореалізації» й «дозволяє знайти своє місце в суспільстві» (33%). При цьому майже стільки ж громадян Франції – 32% - вважають роботу необхідністю для заробляння грошей.

Більше за всіх задоволені своєю роботою інженерно-технічні працівники й представники інтелектуальних професій – 92% опитаних представників цих категорій професій заявили, що одержують задоволення від роботи.

Серед робітників своєю роботою задоволено "лише" 73% респондентів.

Опитування було проведено 10-13 грудня 2010 року серед 1000 респондентів віком старших 18 років за репрезентативною вибіркою.