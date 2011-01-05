80% французів ходять на роботу із задоволенням (опитування)
Мотиви поділилися на три рівні групи
Більшість французів ходять на роботу із задоволенням, незважаючи на економічні труднощі.
Як повідомляє AFP, про це свідчать результати опитування, проведеного TNS-Sofres-Logica для тижневика Pèlerin.
Згідно з опублікованими у вівторок результатами опитування, 80% французів ходять на роботу із задоволенням «достатньо часто» (28%) або «щодня чи майже щодня» (52%).
При цьому тільки 18% опитаних заявили про зворотне.
Для третини французів (34% опитаних) робота є синонімом «особистої самореалізації» й «дозволяє знайти своє місце в суспільстві» (33%). При цьому майже стільки ж громадян Франції – 32% - вважають роботу необхідністю для заробляння грошей.
Більше за всіх задоволені своєю роботою інженерно-технічні працівники й представники інтелектуальних професій – 92% опитаних представників цих категорій професій заявили, що одержують задоволення від роботи.
Серед робітників своєю роботою задоволено "лише" 73% респондентів.
Опитування було проведено 10-13 грудня 2010 року серед 1000 респондентів віком старших 18 років за репрезентативною вибіркою.