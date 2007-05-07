Ющенко запросив Саркозі відвідати Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Ніколя САРКОЗІ з нагоди обрання на посаду Президента Французької Республіки.

У вітанні В.ЮЩЕНКА, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, зазначається: “Прийміть мої найщиріші поздоровлення з нагоди Вашого обрання на посаду Президента Французької Республіки.

Хотів би підтвердити прагнення України активно поглиблювати плідне українсько-французьке співробітництво у різних сферах на благо наших дружніх народів.

Користуючись нагодою, запрошую Вас відвідати Україну з державним візитом, в ході якого ми зможемо обговорити весь комплекс питань, що становлять взаємний інтерес, а також визначити нові орієнтири взаємовигідних двосторонніх відносин”.

Також Президент України побажав Н.САРКОЗІ “великих успіхів у відповідальній державній діяльності в ім’я процвітання народу Франції та усієї об’єднаної Європи”.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2007 р. лідер правлячої партії Франції «Союз за народний рух» Ніколя САРКОЗІ в другому турі президентських виборів у Франції отримав перемогу, випередивши представницю соціалістів Сеголен РУАЯЛЬ.

Н.САРКОЗІ отримав 53,06% голосів виборців, С.РУАЯЛЬ - 46,8%. При цьому явка виборців становила 84%, що стало найвищим показником з 1988 року.