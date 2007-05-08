У Парижі знову палять машини і б`ють вітрини

У центрі французької столиці другу ніч підряд продовжуються безпорядки, які викликані невдоволенням городян перемогою Ніколя САРКОЗІ на президентських виборах, повідомляє Reuters.

Цієї ночі близько 300-400 молодих людей зібралися на площі Бастилії. Вони викрикували слогани, спрямовані проти Н.САРКОЗІ. Молоді люди били вітрини і палили скутери і автомобілі. Для розгону демонстрантів поліції довелося застосувати силу.

Напередодні противники Н.САРКОЗІ почали підпалювати машини на знак протесту проти перемоги колишнього керівника МВС Франції на президентських виборах. Випадки підпалів машин були зафіксовані в містах Сен-дені, поблизу Парижа, в Пантені, Еврі, Нанті, Ліоні і Тулузі. Декілька десятків людей було заарештовано. У самому Парижі на площі Бастилії відбулися зіткнення близько 2 тис. демонстрантів з поліцейськими.

Нагадаємо, минулої ночі завершився підрахунок виборчих бюлетенів. Згідно з результатами за Н.САРКОЗІ проголосували 53,06%, а за кандидата від соціалістичної партії Сеголен РУАЯЛЬ - 46,94%. Явка виборців становила 83,97%. Недійсними було визнано 3,53% бюлетенів.

У голосуванні взяли участь 37 млн. 342 тис. 518 французів. Близько 16% - або 7 млн. 129 тис. 680 осіб - не прийшли на виборчі дільниці.