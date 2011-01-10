Туреччина: студентський порнофільм розгнівав консерваторів

Трьох викладачів з відділення кінематографії факультету масових комунікацій стамбульського університету Більджі звільнено за те, що дозволили студентові зняти як курсову роботу порнофільм, повідомляє Бі-бі-сі. Не виключено, що проти них порушать кримінальну справу. Факультет тимчасово закритий.

Автор фільму Деніз Озгун і колишній студент, який знявся в картині, вимушені ховатися.

Велика група викладачів і представників інтелігенції висловила протест проти "драконівської" реакції властей.

Коли Озгун виступив із своєю ідеєю, його наукові керівники поставилися до неї скептично, але перешкоджати не стали. Врешті, курсову роботу вони студентові не зарахували, визнавши її малоінтелектуальною. Ймовірно, ніхто нічого не дізнався б, але через деякий час Озгун розповів кореспондентові одного з журналів, як знімав фільм в університетському кампусі.

Публікація викликала скандал, перш за все, з боку деяких батьків студентів, які зажадали від міністерства освіти розібратися, що коїться в закладі, де вчаться їх діти.

Університет Більджі - один з найпрестижніших приватних вузів Туреччини, що вважається оплотом західного лібералізму. Утім, його адміністрація, посилаючись на принцип свободи вибору, проігнорувала судову заборону студенткам закривати обличчя в аудиторіях і університетських городках.

Ні уряд, ні керівництво університету поки ніяк не коментують ситуацію.

Туреччина - розділене суспільство, пояснює кореспондент Би-б-сі. У провінції більшість зберігає суворі звичаї, які зобов’язують носити ісламський одяг, виключають вживання алкоголю, розмови про секс, експериментальне і провокаційне мистецтво.

Правляча Партія справедливості і розвитку переважно стоїть на тих же позиціях. Але у вестернізованому Стамбулі багато хто дотримується вільних поглядів. У вересні консервативні громадяни напали на відвідувачів художньої виставки, які пили пиво на вулиці біля входу в галерею. Як зауважили місцеві журналісти, ревнителі традицій розгнівалися б ще більше, якби зайшли всередину і побачили картини.

Видавець перекладної еротичної літератури торік потрапив під суд, хоча врешті був виправданий.

Ліберали весь час намагаються розсунути рамки дозволеного, але нерідко стикаються з жорсткою реакцією.

Туреччина нині займає п`ятнадцяте місце в світі за об`ємом ВВП. Її громадяни живуть багатше і відкриті зовнішнім впливам більше, ніж будь-коли.