НАТО розвиває наступ на Україну

У 2006 році НАТО для розвитку науки в Україні виділило майже 2 млн. євро.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив Директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ.

За його словами, з цієї суми 0,5 млн. євро було використано для інформатизації університетів в Україні.

«Ми вважаємо, що доступ до сучасної інформації є питанням безпеки», - сказав М.ДЮРЕ.

За його словами, альянс також бере участь у програмі «Урана», яка проводиться під егідою Міністерства освіти і науки України, що дає можливість українським студентам мати безкоштовний доступ до баз інформації по всьому світу.

М.ДЮРЕ також повідомив, що НАТО фінансує проект Циклотрону на базі Інституту ядерних досліджень у Харкові, де українські учені розвивають проект, якого у світі ще не існує, причому за ними зберігаються всі авторські права.

«Є багато інших прикладів, про які можна говорити дуже довго», - додав він.