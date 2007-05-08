Ізраїльські археологи знайшли гробницю царя Ірода Великого, який правив Іудеєю в I столітті до нашої ери.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Єврейський університет Єрусалиму, поховання монарха, чиє ім`я в християнській традиції стало загальним для позначення лиходія, було знайдене в стародавньому кріпосному комплексі Іродіон, який розташований приблизно в 12 кілометрах від Єрусалиму.

Автор відкриття, професор Ехуд НЕЦЕР, розповів журналістам, що саркофаг Ірода було знайдено розбитим. На думку вченого, гробницю осквернили приблизно через сторіччя після смерті царя, під час Іудейської війни 66-73 років.

Ставленик Риму, Ірод I Великий правив Іудеєю впродовж 34 років. Він прославився грандіозними будівельними проектами і нещадністю до своїх політичних опонентів. Християнська традиція приписує йому наказ знищити всіх немовлят чоловічої статі при звістці про народження Ісуса.