День пам'яті захисників Геок-Тепе пройде в Туркменії

У Туркменії 12 січня відзначають День пам`яті (Hatyra güni), присвячений захисникам Геок-Тепе, які загинули під час облоги фортеці російськими військами 130 років тому, повідомляє РІА "Новости".

На всіх установах приспущені державні прапори, в мечетях країни пройдуть траурні богослужіння, будуть дані поминальні жертвопринесення.

Головні траурні заходи Дня пам`яті пройдуть у райцентрі Геок-Тепе в 50 кілометрах від Ашгабата. Тут на місці, де раніше була фортеця, після отримання Туркменістаном незалежності в 1991 році була збудована меморіальна мечеть, де й відбудеться головне поминальне жертвопринесення, присвячене пам`яті захисників фортеці.

У церемонії візьмуть участь делегації з усіх п`яти велаятів (областей) країни.

Традиційно в траурних заходах Дня пам`яті візьме участь президент Туркменії, який, як очікується, виступить з короткою промовою.

Штурм Геоктепинської фортеці - центральна битва 2-ї Ахал-Текинської експедиції 1880-1881 років, в результаті якої до Російської імперії була приєднана Туркменія.