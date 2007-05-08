Буш не виключає військового удару по Ірану

Президент США Джордж Буш як і раніше розглядає можливість проведення військової операції для розв`язання ядерної проблеми Ірану, заявила в інтерв`ю арабському супутниковому телеканалові "Аль-Арабія" держсекретар США Кондоліза Райс. "Президент США не відмовляється від можливості військового розв`язання проблеми", - сказала Кондоліза Райс, додавши водночас, що Джордж Буш "все ще є прихильником дипломатичного шляху вирішення проблеми".

"Якщо світова спільнота збереже твердість, то дипломатія матиме шанси на успіх", - вважає вона.

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад 9 квітня оголосив про те, що Іран переходить від науково-дослідної стадії збагачення урану до промислового виробництва ядерного палива.

Наприкінці травня закінчується 60-денний термін, наданий Тегеранові на виконання положень резолюції Ради Безпеки ООН від 24 березня.

РІА “Новости”