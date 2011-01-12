Опозиція Білорусі просить ЄС натиснути на Лукашенка

Білоруська опозиція вважає, що Євросоюз має проводити жорстку і послідовну політику щодо режиму Президента Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на позачерговому засіданні комітетів Європарламенту глава білоруського руху «За свободу» Олександр МІЛІНКЕВИЧ.

«Що має робити ЄС? Реакція має бути жорсткою, послідовною. Мають використовуватися всі методи політичного, економічного тиску на режим», - сказав він.

При цьому О.МІЛІНКЕВИЧ підкреслив важливість синхронних дій Європарламенту і Єврокомісії.

«Декларації важливі, але важливі й дії», - підкреслив він.

Разом з тим представник білоруської опозиції висловив думку, що політика ЄС щодо Білорусі має стати політикою двох рівнів, коли з одного боку застосовуватимуться жорсткі заходи стосовно білоруської влади і, одночасно - підтримка громадянського суспільства, вільних ЗМІ, а також підтримка громадян Білорусі, що постраждали від режиму.

«Найефективніша санкція проти тоталітарних режимів – широка підтримка громадянського суспільства, незалежних медіа”, - сказав О.МІЛІНКЕВИЧ.

Він також зазначив, що після посилення політики ЄС щодол білоруської влади Президент країни О.ЛУКАШЕНКО намагатиметься переконати білоруське суспільство в тому, що Європа «не чекає» Білорусь, і саме за цим, за словами О.МІЛІНКЕВИЧА, ЄС має одночасно продемонструвати відкритість для білоруських громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулося спільне засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, підкомітету з прав людини, делегацій Європарламенту по зв`язках з Білоруссю і в асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»).

19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів «за».

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти.