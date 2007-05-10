Комітет Конгресу США відмовився фінансувати розгортання системи ПРО в Польщі

Комітет Конгресу США з питань збройних сил відмовляється фінансувати розгортання системи протиракетної оборони в Європі, а саме – в Польщі.

Як повідомляє РІА «Новости»,крім того, ухвалене рішення скоротити загальні витрати на ПРО, що їх просить Білий дім, на наступний рік. Після 15-годинного засідання члени комітету одноголосно схвалили військовий бюджет США.