Комітет Конгресу США відмовився фінансувати розгортання системи ПРО в Польщі
09:25, 10 травня 2007Світ
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Схвалено військовий бюджет
Комітет Конгресу США з питань збройних сил відмовляється фінансувати розгортання системи протиракетної оборони в Європі, а саме – в Польщі.
Як повідомляє РІА «Новости»,крім того, ухвалене рішення скоротити загальні витрати на ПРО, що їх просить Білий дім, на наступний рік. Після 15-годинного засідання члени комітету одноголосно схвалили військовий бюджет США.
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