Німеччина називає абсурдом закиди в підготовці перевороту в Білорусі

Німеччина заперечує звинувачення білоруського КДБ у тому, що вона разом з Польщею намагалася повалити Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, організовуючи масові протести проти його переобрання.

Як передає AFP, про це заявив сьогодні прес-секретар міністра закордонних справ Німеччини Андреас ПЕШКЕ (Andreas Peschke).

«Ці твердження абсолютно абсурдні і необґрунтовані», - заявив він. «Це абсолютна вигадка. Ми всією душею відкидаємо ці звинувачення», - додав А.ПЕШКЕ.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Комітет державної безпеки Білорусі розсекретив деякі документи про нібито причетність спеціальних служб Польщі і Німеччини до організації подій в Мінську 19 грудня 2010 року.

Відповідно до з цих матеріалів, опублікованих наймасовішою державною білоруською газетою «Білорусь сьогодні», спецслужби Польщі і Німеччини готували переворот у Білорусі.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг чинний Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 людей, серед яких сім опозиційних кандидатів у президенти.