Жінка ”з вогником”

Італійський дизайнер Симона Бруса Пастік (Simona Brusa Pastique) розробила туфлі, за допомогою яких жінка може відбити напад злочинця, повідомляє Gizmag.

У носки туфель вмонтовані електрошокові пристрої. Два контакти закрито невеликим легкорозломним пластиковим чохлом.

Пульт, з якого включаються електрошокери, носиться на шиї у вигляді кулона. Кожен електрошокер здатний видати розряд напругою в 100 тисяч вольт.

Після активізації електрошокера під прозорим пластиком з`являється невелика яскрава іскра - таким чином нападника попереджають про те, що його потенційна жертва може захищатися.

Якщо ж їй все-таки доведеться застосувати електрошок, то після цього пристрій необхідно буде перезарядити - він є одноразовим.

Крім того, треба буде замінити прозорий ковпачок, який розбивається при ударі.

"Я переконана, що апарати такого роду сподобаються багатьом жінкам, і я маю намір приступити до продажів цього пристрою", - сказала дизайнер в інтерв`ю Gismag.

Лента.ру