США сподіваються на чесні вибори в Росії

США сподіваються на проведення "справді вільних і чесних" президентських і парламентських виборів в Росії, заявила держсекретар США Кондолізза Райс, яка відвідає Росію з офіційним візитом орієнтовно 14-15 травня.

"Ми дуже сподіваємося на те, що в Росії будуть по-справжньому вільні і чесні вибори, оскільки Росія просувається до президентських і парламентських виборів наступного року", - заявила Райс на слуханнях в сенаті США.

На думку Райс, американо-російські відносини з ряду напрямів переживають нині "важкий період".

"Факт полягає у те, що з ряду інших речей це важкий період", - каже Райс, за словами якої "росіяни в повному обсязі не визнають, що наші відносини з країнами, є їх сусідами і що були частиною Радянського Союзу, є добрими взаєминами між незалежними державами і США".

При цьому держсекретар США зазначила, що Росія і США успішно співробітничають по ряду стратегічних питань.

"З ряду головних стратегічних глобальних питань ми співробітничаємо дуже добре - щодо Північної Кореї, у нас добра співпраця щодо Ірану і є дві резолюції РБ ООН, президенти Буш і Путін працюють з проблеми глобального ядерного тероризму, ми ведемо роботу з модернізації договору про нерозповсюдження, щоб включити в нього гарантії того, що країни не робитимуть те, чим займається Іран у переробці і збагаченні (урану), - з багатьох речей у нас усе йде дуже добре", - повідомила держсекретар.

"Ми намагалися переконати росіян в тому, що поява демократій біля їх кордонів - у Грузії чи Україні - не створить проблеми і що ми, звичайно ж, матимемо добрі і міцні взаємини з цими двома країнами", - заявила Райс.

При цьому вона вважає, що відносини є "ще важчими, якщо подивитися на те, що відбувається в самій Росії".

"Я думаю, що буде правильно сказати, що має місце відхід від ряду реформ, які вели до децентралізації влади Кремля, сильної законодавчої влади, вільної преси і незалежних судів, і я думаю, що скрізь у світі та в Європі і в США є значне заепокоєння тим курсом, яким іде Росія останні роки", - каже керівник американського зовнішньополітичного відомства.

На її думку, "концентрація влади в Кремлі викликає занепокоєння. При цьому вона додала, що США разом з європейськими країнами "підкреслюють, що немає сенсу у використанні Росією своїх величезних природних ресурсів політичним, а не комерційним чином".

"Це складна ситуація, але я сказала б, що з ряду питань ми працюємо разом дуже добре. Це великі і важливі проблеми і ми продовжуватимемо намагатися працювати разом з росіянами", - сказала Райс.

РІА "Новости"