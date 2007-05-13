Литва може блокувати переговори Росії і Євросоюзу

Литва може блокувати намічені на наступний тиждень у Самарі переговори про підписання нового договору про співробітництво між Росією та Євросоюзом.

Як передає ИТАР-ТАСС, про це заявив Президент Литви Валдас АДАМКУС в інтерв`ю національному телебаченню у суботу ввечері після повернення з Польщі з неформального енергетичного саміту.

Можливе блокування переговорів Президент Литви пов`язав із проблемою відновлення поставок російської нафти до Литви на Мажейкський нафтопереробний завод по нафтопроводу «Дружба». «Коли когось заганяють у кут і немає виходу, можна скористатися останнім шансом», - сказав В.АДАМКУС.

Президент Литви зазначив, що «блокування переговорів буде найрадикальнішим засобом». «Проте я не втрачаю надії, що нам вдасться дійти угоди», - заявив він.

Поставки нафти до Литви припинилися в червні 2006 року після аварії на нафтопроводі «Дружба» в Брянській області. Вільнюс бачить у цьому не технічні проблеми, а політичний підтекст.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Самарі має відбутися черговий саміт Росія-ЄС. Раніше Європейський Союз сподівався оголосити на цьому саміті про початок переговорів за новою угодою про партнерство й співробітництво, яка має замінити діючу, термін дії якої завершується в кінці 2007 року. В той же час, через відсутність рішення в питанні щодо імпорту польського м`яса в РФ, Рада ЄС не дала мандат на нові переговори з Росією через накладення Польщею вето.