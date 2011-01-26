Собаки не знайшли загиблих під завалами гіпермаркету в Петербурзі
00:32, 26 січня 2011Світ
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Одна людина загинула, 13 поранені
Пошукові собаки більше не знайшли загиблих під завалами в гіпермаркеті в Петербурзі, повідомив журналістам один з кінологів, які брали участь у рятувально-пошукових роботах.
"Немає там нікого більше", - сказав він.
У вівторок близько дев’ятої вечора в магазині "Окей" в спальному Виборзькому районі Санкт-Петербурга під вагою снігу провалилися 500 кв. метрів покрівлі. У торговельному залі в цей час було багато покупців. В результаті одна людина загинула, 13 поранені.
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