США введуть нові санкції проти Лукашенка і додадуть грошей NGO
00:57, 28 січня 2011Світ
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Про це заявив помічник держсекретаря
США мають намір ввести нові санкції проти влади Білорусі - з огляду на переслідування там активістів опозиції після грудневих президентських виборів, повідомляє Радіо Свобода.
Про це на слуханнях в Сенаті повідомив помічник держсекретаря США Філіп Гордон.
За його словами, санкції включать заборону для американських компаній і громадян на ведення бізнесу з білоруським концерном "Білнафтохім", розширення списку білоруських чиновників, яким заборонений в`їзд до США, і ряд додаткових фінансових обмежень.
Планується також збільшити на 3 мільйони доларів фінансову підтримку білоруським неурядовим організаціям.
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