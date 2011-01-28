США введуть нові санкції проти Лукашенка і додадуть грошей NGO

США мають намір ввести нові санкції проти влади Білорусі - з огляду на переслідування там активістів опозиції після грудневих президентських виборів, повідомляє Радіо Свобода.

Про це на слуханнях в Сенаті повідомив помічник держсекретаря США Філіп Гордон.

За його словами, санкції включать заборону для американських компаній і громадян на ведення бізнесу з білоруським концерном "Білнафтохім", розширення списку білоруських чиновників, яким заборонений в`їзд до США, і ряд додаткових фінансових обмежень.

Планується також збільшити на 3 мільйони доларів фінансову підтримку білоруським неурядовим організаціям.