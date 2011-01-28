У центрі Каїра - зіткнення демонстрантів з поліцією

Зіткнення демонстрантів із силами безпеки Єгипту розпочалися в центрі єгипетської столиці відразу після традиційної п`ятничної проповіді.

Як передає РІА «Новости»,тисячі протестуючих сьогодні вийшли з каїрських мечетей і попрямували в бік центральної площі Тахрір. Поліція повністю блокувала площу і розганяє демонстрантів на прилеглих вулицях Джаля і Талаат Харб. Крім того, сили безпеки намагаються блокувати демонстрантів на мостах через річку Ніл.

Автомобільний рух повністю дезорієнтований, є інформація про потерпілих і заарештованих, зокрема серед працівників іноземних телеканалів. Демонстранти викрикують гасла: "Свобода, реформи, соціальна справедливість".

Раніше МЗС Франції повідомило, що в п`ятницю вранці в Каїрі було затримано четверо французьких журналістів.

Минулої середи в Єгипті пройшли масові демонстрації опозиції, в яких постраждали близько 70 чоловік. Усього в результаті народних хвилювань загинуло четверо людей, постраждали близько 400, заарештовано близько тисячі маніфестантів.

Колишній генеральний директор МАГАТЕ, а нині відомий опозиційний політик Мохаммед ель-БАРАДЕЇ прибув у четвер у Каїр, щоб приєднатися до протестів опозиції у боротьбі за політичні та економічні реформи в Єгипті.