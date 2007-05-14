Джордж Буш долає нафтозалежність

Джордж Буш оголосив про початок робіт у федеральному уряді над зменшенням залежності США від імпорту закордонної нафти.

"Наша залежність від нафти створює загрозу для національної безпеки Америки, оскільки робить нас більш вразливими перед ворожими режимами, а також терористами, які можуть завдати удару по нафтовій інфраструктурі", - заявив Буш у понеділок в Білому домі.

Президент США повідомив, що підписав сьогодні розпорядження, згідно з яким міністерства енергетики, транспорту та сільського господарства, а також агентство у справах захисту довкілля повинні до кінця 2008 року виробити відомчі інструкції та державні вимоги із зниження споживання автомобільного бензину в США відповідно до ініціативи, про яку Буш оголосив у своєму січневому зверненні до конгресу з доповіддю "Про становище країни".

Згідно з ініціативою голови Білого дому, споживання автомобільного бензину в США має скоротитися на 20% протягом найближчих 10 років.

При цьому до 2017 року США мають щорік виробляти 35 мільярдів галлонів "поновлюваного та іншого альтернативного палива", що дозволить зменшити споживання автомобільного бензину на 8,5 мільярда галлонів за рік, сказав Буш.

РІА "Новости"