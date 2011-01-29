Кількість жертв холери на Гаїті перевищила 4 тисячі людей

Жертвами епідемії холери на Гаїті з середини жовтня минулого року стали 4 тис. 30 чоловік, загальна кількість хворих перевищила 209 тис. чоловік. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на гаїтянське міністерство охорони здоров`я.

Епідемія, рівень смертності від якої досягає 1,9%, забрала найбільше життів у департаменті Артібоніт на півночі країни, де кількість загиблих досягла 857 чоловік. У департаменті Західний, куди входить і столиця Порт-о-Пренс, кількість жертв захворювання становить 653 людини. Джерело появи захворювання на Гаїті досі офіційно не вставлено. За однією з версій, до розповсюдження холери на Гаїті призвело скидання стічних вод у річку Мірбале з табору непальського батальйону Місії ООН.

Згідно з останніми офіційними даними, в Домініканській Республіці, що має сухопутний кордон з Гаїті, загальна кількість хворих на холеру досягла 238 чоловік, зафіксовано один летальний результат.